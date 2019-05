Racing for Genova Team prima scuderia allo slalom dei “Giovi”

Genova, 7 mag. – Soddisfazione, in seno alla Racing for Genova Team, per la partecipazione al 37° slalom “Mignanego – Giovi”, in cui il sodalizio diretto da Raffaele Caliro ha conquistato la graduatoria riservata alle scuderie portando al traguardo finale, in una gara caratterizzata per due terzi del suo svolgimento da avverse condizioni climatiche, otto delle nove vetture ammesse alla partenza.

Ottima prestazione per Alessandro Polini (Polini 01 Bmw), ottavo assoluto, che è risultato il migliore tra i portacolori della Racing for Genova Team. Giuliano Semino (Fiat 126 Honda) ha terminato dodicesimo dimostrando di essere sempre temibile sulle strade di casa; rilevante anche la prestazione di Giacomo Gozzi, al debutto al volante dell’impegnativa Radical SR4 1400, giunto alle spalle del compagno di squadra e primo di Gruppo E2 SC.

Buone indicazioni sono venute dal neo acquisto Damiano Furnari (Fiat 126 Honda), che ha chiuso venticinquesimo, dal regolare Fabrizio Carabetta (Peugeot 106 1600), trentesimo, e dai rientranti Simone Bugatto (Fiat 127) e Federico Figari (Peugeot 106 1400), ai quali l’impegno è servito soprattutto per ritrovare il feeling con l’abitacolo. Le avverse condizioni meteo hanno influito in negativo sull’impegno di Roberto Risso (L.R. 01), trentunesimo, ed hanno consigliato a Marcello Caruso (Elia Avrio ST 09) di non prendere neppure il via.

Nuovi impegni, il prossimo fine settimana, per la scuderia Racing for Genova Team che sarà al via del rally day “Castelli Piacentini” con due Renault Clio di Gruppo N, la Williams dei chiavaresi Maurizio Zaccaron e Laura Bottini e la RS di Manuel Sartori ed Enrico Bracchi. La “Scarperia – Giogo”, prima prova del CIVSA (Campionato italiano Velocità in Salita per Autostoriche) vedrà, invece, in lizza Stefano Zambelli, al volante di una Triumph Dolomite Sprint che gli sarà messa a disposizione dall’amico Roberto Percivale.