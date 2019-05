Genoa-Atalanta, la sfida giocata sui numeri

Una prestazione tonica contro la Roma. Un pareggio che dà coraggio per affrontare nel prossimo turno la squadra più in forma del campionato, reduce da tre vittorie consecutive tra cui due colpi in trasferta contro Napoli e Lazio.

Nel girone di ritorno l’Atalanta, avversaria del Genoa sabato al Mapei Stadium di Reggio Emilia, è seconda solo alla Juventus (36) per punti incamerati (34). Una media di più di due a incontro. La squadra orobica (miglior attacco del torneo con 71 reti in 35 match) vanta il primato in Serie A Tim di punti ottenuti dopo essere andata in svantaggio. Sono 22 con un +5 sulla Juventus. In quest’ultima graduatoria il Genoa è quinto a pari merito (10 i punti conquistati in rimonta).