Questo “GAME” non s’ha da fare! Ieri sera al Grande fratello VIP. Tuona la bella Delia Duran al marito Alex Belli

Ci risiamo! L’amore libero colpisce ancora al Grande Fratello Vip su Canale 5 ma per Delia questo “Game” non s’ha da fare. Dopo aver assistito alla bella mogliettina che si toglie l’anello di fidanzamento e ci rende partecipi delle sue abitudini sessuali, al paragnosta Giucas Casella che la canta e la suona alla bellona Nathaly Caldonazzo, all’uscita di Manuel Bortuzzo e chi più ne ha più ne metta eccoci di nuovo in diretta dalla casa più spiata d’Italia.

La favola di Miriana e l’amore “occupato”.

Nella puntata di ieri sera si è fatta notare la ex “Non è la Rai” Miriana Trevisan. La show girl dimenticata dallo star system è apparsa con un abito degno della principessa delle favole. Il padrone di casa Alfonso Signorini non si è lasciato sfuggire lo spettacolo complimentandosi con la bella morettona per la mise en place. “Adoro” è stato il suo commento.

E noi abbiamo “adorato” Miriana e il momento adolescenziale che potremmo definire “kiss kiss” con l’amato Biagio D’anelli ritrovato all’interno della casa. “Amore occupato” la risposta della Trevisan nazionale al “Game” di Alex, Soleil e Delia che non ha mancato di sottolineare al suo bel principe azzurro mentre la teneva teneramente fra le sue braccia.

Il “Game” del Grande Fratello? E’ tutto un fake.

Questo “GAME” non s’ha da fare. Anche ieri sera potevamo mancare all’incrocio a doppio senso alternato: Delia Duran, Soleil Sorge e Alex Belli? Certo che no! Per la serie: ancora tu! Ma non dovevamo vederci più? Nessun concorrente nella storia del GF ha mai cavalcato l’onda del protagonismo, una volta uscito dalla famigerata Casa, come sta facendo alla grande Alex, il super belloccio dagli occhi di ghiaccio. Fuori dalla Casa ma pur sempre dentro ai nostri cuori.

Ed ecco di nuovo le due gentil donzelle contendersi l’amato, anche se ora finalmente abbiamo le idee un po’ più chiare rispetto all’amore libero professato ormai da settimane del quale, peraltro, non se ne può più.

Come non perde occasione di rimarcare dallo Studio Adriana Volpe che nella puntata di ieri sera lancia il suo “J’accuse” contro il trio protagonista di questa edizione del GF Vip. “E’ tutto un fake” troneggia la blond girl e non esita a dirla tutta: “Ci avete rotto le scatole per settimane; ora basta!”. Non risparmia nessuno: né Delia dal cuore infranto ma dal passato birichino, né Alex di fronte a lei con occhi spalancati, e nemmeno la tenera e innocente gattina Soleil che dall’interno della Casa non sa più ormai che pesci prendere, considerato che l’amo – Alex le sfugge dalle dita continuamente.

Naturalmente il super belloccio non ha la minima intenzione di prender alcuna decisione tra gattina e panterona; del resto chi glielo fa fare, ci domandiamo noi? Ma l’ardua e tanto agognata sentenza sembra prenderla Delia, momentaneamente in Studio di fronte al marito.

Nuda e cruda la sua risposta alle parole di Alex: “Io scelgo te, Delia perché l’amore è libertà!”. “Ho preso la mia decisione Alex, tu prendi la tua strada e io la mia; è la fine, questo game non mi appartiene”. Sentenzia la bella panterona e ci appare più o meno decisa. The end: reality o realtà?

Il “Game” finisce al Televoto: Delia Duran o Soleil Sorge?

Memorabili gli attimi che hanno visto le due contendenti al “trono – Alex” trovarsi faccia a faccia al televoto e al verdetto finale del pubblico a casa. Il primo salvato è il mago Giucas Casella che passa il turno del tutto inosservato.

A colpi di audience la tragicommedia dell’amore continua imperterrita fino a quando la dura, ma finta legge dell’eliminazione sancisce l’uscita definitiva dalla Casa di… Uno, nessuno e centomila. E’ tutto un bluff.

Quattro mesi e mezzo sotto i riflettori per la bella Soleil non sono bastati ieri sera a farla salire sul podio dei finalisti perché il pubblico a sorpresa ha scelto Delia, l’ultima arrivata, la non degna, il nemico da sconfiggere. La prima candidata finalista di questa edizione è Delia Duran.

La vincitrice esulta, si inchina e ringrazia commossa i suoi sudditi. E alla gattina con il pelo irto non resta che l’amaro in bocca che non esita a manifestare pubblicamente. Chi la spunterà alla fine? Chi la vincerà la guerra, sempre che di guerra si tratti davvero? Al pubblico, come sempre, l’ardua sentenza. Sabrina Malatesta