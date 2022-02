Domenica a Pietra Ligure la X Val Maremola Trail

Le iscrizioni si chiuderanno giovedi. Tutto è pronto per la classica che vedrà al via più di 400 atleti provenienti da tutta Italia ed anche da Francia, Romania, Spagna, Gran Bretagna, Germania, Svezia e Svizzera.

PIETRA LIGURE- Ultimi ritocchi organizzativi per la decima edizione del Valmaremola Trail, in programma domenica. Si tratta di una corsa che in pochi anni è già diventata una classica del settore. I corridori del sodalizio, che organizzerà la importante manifestazione, si sono ben comportati al Trail della Gallinara. I runner dell’Atletica Valmaremola hanno infatti ottenuto numerosi piazzamenti di rilievo.

Il migliore di loro è stato Eugenio “Ege” Marcarelli che ha chiuso al settimo posto; bene anche Ivan Pesce che si è classificato 18esimo e Roberto Dagati 76esimo. Anche in campo femminile i valmaremolesi si sono distinti grazie a Paola Messina che ha terminato all’ ottavo posto. A vincere la gara con 476 partecipanti al via il favoritissimo Riccardo Montani, davanti a Luca Carrara.

Fra i locali la prestazione migliore è stata quella di Giovanni Maiello (RunRivieraRun) che ha conquistato il terzo gradino del podio.

Il Trail della Valmaremola è in programma il 6 febbraio. Per ora gli iscritti sono già più di quattrocento (con società sportive ed atleti provenienti anche da Francia, Romania, Spagna, Gran Bretagna, Germania, Svezia e Svizzera). Ai runners che hanno corso con buoni risultati ad Albenga per la squadra organizzatrice si aggiungerà anche il valido Davide Bono.

Questo l’organigramma della società: Paolo Manca (presidente), Ivan Pesce (vice presidente), Gianni Perotti (segretario), Mariacristina Oliveri, Simone Aicardi, Andrea Bosio, Gianni Pandoro e Roberto Pollione (consiglieri).

L’ appuntamento imperdibile per gli appassionati è per domenica, a partire dalle ore 8 a Pietra Ligure. Due le gare che si correranno: quella classica sui 32 chilometri (dislivello 1680 metri) e quella più breve (il Try Trial, dislivello 700 metri, giunto alla sesta edizione) di 13 chilometri ed 800 metri.

La partenza sarà data da Pietra Ligure: la gara è organizzata dall’A.S.D Valmaremola, con il patrocinio della Regione Liguria e del Comune di Tovo San Giacomo , con la collaborazione dei Comuni di Pietra Ligure, Giustenice, Finale Ligure, Borgio Verezzi e Magliolo. L’evento è inserito nel calendario gare trail 2022 della Regione Liguria, che vede la fattiva collaborazione di: Associazione A.I.B Antincendio Boschivo, Protezione Civile di Finale Ligure, Associazione A.I.B Antincendio Boschivo, Protezione Civile di Finale Ligure sezione di Tovo San Giacomo, Associazione A.I.B Antincendio Boschivo, Protezione Civile di Borgio Verezzi, Associazione cacciatori Valmaremola ed di un grandissimo numero di volontari del territorio.

Questi i risultati del Trail della Gallinara.

Gara maschile: 1) Riccardo Montani (Sport Project); 2) Luca Carrara (Altitude Race); 3) Giovanni Maiello (ASD RunRivieraRun); 4) Donatello Rota (GS Orobie); 5) Alberto Ghisellini (Gruppo Città Genova); 6) Corrado Ramorino (id); 7) Eugenio Marcarelli (Valmaremola ASD); 8) Marco Damiano (Barnes Trail and Road); 9) Emiliano Amalberti (Ass Pro San Pietro Sanremo); 10) Tancredi Maria Pizzo (Brancaleone Asti).

Gara femminile: 1) Chiara Giovando ( Atletica Monterosso); 2) Enrica De Mattesi (Podistica Val Varaita); 3) Simona Demaria (Podistica Valle Grana); 4) Martina Gioco (Runners Val Bossa), 5) Valeria Adige ( Runcard); 6) Ilaria Lo Prete (TRM Team); 7) Raffaella Canino (Runcard); 8) Paola Messina (Atletica Valmaremola); 9) Katia Casetta (Runcard); 10) Simona Piasentin (id).

CLAUDIO ALMANZI