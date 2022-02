L’interruzione idrica della zona è stata causata dai lavori per una riparazione urgente

In seguito ai lavori di riparazione urgente per una forte perdita sulla adduttrice montana, viene interrotto il servizio idrico per la giornata odierna, martedì 1 febbraio nelle seguenti località: Davagna: zona di Piancarnese; Bargagli: via Monte Nero, via Martini (zona oltre la scuola a salire); Uscio: via Monte Cornua.

Dalla tarda mattinata o nel primo pomeriggio i disservizi si potranno estendere alle zone di: Bargagli: rimanenti zone del Comune oltre a quelle sopra citate; Uscio: rimanenti zone del Comune escluse località di Altare, via del Campo e via Cià; Lumarzo: località Sanguinara, zona di Pannesi e Luesse. Escluse dal disservizio le zone di Tasso, Vallebuona, Crovara, Scagnelli e Craviasco; Avegno: zone Pietrafitta, Passo Torricella e Testana; Sori Frazione Levà.

Il ritorno alla situazione di normalità è previsto in serata serata.

A comunicarlo è Iren.