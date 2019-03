Quarto, acquista tre paia di scarpe online: un genovese truffato da due pugliesi

Ieri due presunti truffatori pugliesi, lui di 25 anni e la complice di 27 anni, entrambi gravati da pregiudizi di polizia per reati specifici, al termine degli accertamenti da parte dei Carabinieri di Genova Quarto sono stati denunciati in stato di libertà per “truffa in concorso”.

Secondo gli investigatori, avevano messo in vendita su un sito internet tre paia di scarpe di una nota marca, che interessavano a un 22 enne genovese.

Tuttavia, dopo avere versato la somma di 150 euro tramite carta Postepay, il giovane di Quarto non ha mai ricevuto quanto acquistato online.