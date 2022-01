Purple Disco Machine & Sophie and the Giants tornano insieme con “In The Dark”, dopo lo straordinario successo di “Hypnotized” 5X PLATINO

Il dj/producer multiplatino PURPLE DISCO MACHINE, dopo essere stato l’artista con i brani più suonati in radio nel 2020 (“Hypnotized”) e nel 2021 (“Fireworks”), fa ingresso nel nuovo anno con la sua prima hit del 2022!

Entra oggi in rotazione radiofonica ed è disponibile in digitale “IN THE DARK” (https://inthedark.lnk.to/PurpleDiscoMachine), il suo nuovo singolo in collaborazione con SOPHIE AND THE GIANTS.

È online anche il videoclip ufficiale del brano (Purple Disco Machine, Sophie and the Giants – In The Dark – YouTube), che vede la partecipazione straordinaria del creator italiano MATTIA STANGA.

Diretto da Dimitri Tsvetkov, il video musicale è ambientato in una fredda e piovosa notte nella Berlino Est della DDR e narra la storia di un amore proibito, intrecciato con un’appassionante trama di spionaggio e inganno.

“In The Dark” anticipa la pubblicazione di “Exotica Deluxe”, riedizione dell’ultimo album di inediti dell’artista, in uscita il prossimo 4 marzo.

La rinnovata collaborazione tra i due artisti è il connubio perfetto tra la produzione funk che da sempre contraddistingue il sound di Purple Disco Machine e la voce seducente di Sophie, front woman del gruppo britannico Sophie And The Giants.

Il brano racconta le emozioni contrastanti di una storia d’amore finita male e il sentimento di disperazione che ne consegue.

“In The Dark” fa seguito a un anno di grandi successi per Purple Disco Machine, che è uscito con il secondo album di inediti “Exotica” e con la sua versione remix dedicata al dancefloor “Club Exotica”.

“Exotica” rende omaggio agli anni ’80 e a tutti gli artisti che hanno ispirato il dj/producer multiplatino a creare la sua musica, avviandolo sulla strada del successo. Il disco include le hit “Hypnotized” (5X PLATINO in Italia e con più di 350 milioni di stream sulle piattaforme digitali,

#1 nella classifica Earone dei brani più ascoltati in radio nel 2020 e singolo internazionale più venduto del 2020), “Fireworks” (PLATINO in Italia, #1 nella classifica Earone dei brani più ascoltati in radio nel 2021, #1 nella classifica dance e singolo internazionale più ascoltato nel 2021) e “Dopamine” (#1 della classifica Dance di Earone per 4 settimane consecutive e la Top 3 dell’airplay radiofonico).

Con quasi 1 MILIARDO di stream e oltre 9 MILIONI di ascoltatori mensili su Spotify, Purple Disco Machine (nome d’arte nato dal collage di Prince e di Miami Sound Machine) continua a confermarsi all’altezza della sua 2a posizione nella classifica “Beatport Artist of All Time”.

Sinonimo di grande qualità ed esperienza per la musica house, il dj/producer multiplatino ha tenuto una lunga residency agli eventi di Glitterbox, oltre ad aver portato la sua musica in festival come Tomorrowland e Defected Croatia. Quest’anno inoltre si esibirà anche sul palco del celebre festival americano Coachella.

Con una serie di remix degni di nota per artisti del calibro di Dua Lipa, Mark Ronson, Foals, Calvin Harris, Fatboy Slim, Sir Elton John, Royal Blood, Lady Gaga & Ariana Grande, Duke Dumont e Diplo & SIDEPIECE, insieme ai suoi brani originali “Body Funk”, “Dished (Male Stripper)”, e “Devil In Me feat Duane Harden & Joe Killington” dal suo album di debutto “Soulmatic”, Purple Disco Machine si rinnova e si supera di volta in volta.