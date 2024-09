Attività di prevenzione della Polizia Stradale con controlli intensificati a Genova

La Polizia Stradale di Genova ha intensificato le sue attività di prevenzione per contrastare il fenomeno delle “stragi del sabato sera”.

Nella notte tra sabato 31 agosto e domenica 1 settembre, le pattuglie della Sezione hanno condotto controlli mirati sui veicoli utilizzati per il trasporto di persone, coprendo un’ampia area della città, dal centro fino a Sampierdarena.

Durante l’operazione, sono state controllate 30 persone di diverse fasce d’età. Diversi conducenti sono stati trovati con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti.

A questi automobilisti, oltre alle sanzioni amministrative, è stata ritirata la patente di guida.

Il caso più grave è stato registrato a Sampierdarena, dove un conducente ha attraversato un incrocio con il semaforo rosso.

Fermato dalla polizia, l’uomo presentava lievi difficoltà espressive e un sentore di alcol.

Dopo i controlli, è risultato avere un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. Oltre al ritiro della patente, gli sono state comminate sanzioni per guida in stato di ebbrezza e per il mancato rispetto della segnaletica stradale.

Questi servizi di prevenzione proseguiranno nelle prossime settimane, con l’obiettivo di garantire la sicurezza stradale e ridurre il numero di incidenti causati dalla guida sotto l’effetto dell’alcol.