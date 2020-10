L’Amministrazione comunale di Recco ha dato incarico a una ditta specializzata di procedere a un intervento di pulizia capillare del sistema di scarico delle acque meteoriche. E’ stato chiesto di liberare e pulire tombini e caditoie da possibili ostruzioni. Questo è un intervento che viene svolto in previsione delle piogge autunnali per facilitare il convogliamento, lo smaltimento delle acque e per prevenire possibili allagamenti.

«Il nostro obiettivo è mantenere in efficienza il sistema di deflusso delle acque bianche per evitare il più possibile allagamenti stradali in previsione di forti piogge – spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla manutenzione Caterina Peragallo – la pulizia del sistema di smaltimento delle acque piovane è di fondamentale importanza, soprattutto in un momento in cui gli eventi di forte intensità stanno diventando sempre più frequenti.

Siamo sicuri che il senso civico dei cittadini agevolerà il nostro compito, evitando di far cadere nei tombini rifiuti o oggetti che potrebbero ostruire le condotte». L’attività è partita ieri ed è in programma anche nei prossimi giorni su tutto il territorio cittadino.ABov