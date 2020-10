A Borgio Verezzi tributo ai cantautori con gli Zena Singers

Tributo musicale e teatrale ai grandi cantautori con gli Zena Singers, il 17 ottobre alle 21 al teatro Vittorio Gassman di Borgio Verezzi

Spettacolo di canzoni e teatro sulle musiche di Bindi, Conte, De André, Fossati, Lauzi, Paoli, Tenco.

Teatro Vittorio Gassman in Via 4 Novembre a Borgio Verezzi (SV)

Sabato 17 Ottobre 2020 ore 21,00

E’gradita la prenotazione ai nr. 333.7381561 – 333.6390910

La biglietteria sarà aperta dalle ore 19,30 per consentire le procedure anticovid.

COMPAGNIA MUSICALE E TEATRALE ZÊNA SINGERS

Storica Band di Genova tra le più autorevoli e rappresentative del cantautorato composta da 5 musicisti.

Elio Giuliani: Voce e Pianoforte

Luigi Picardi: Chitarra Elettrica e Acustica

Luciano Barbarotta : Tastere, tromba e fisarmonica

Luciano Minetti: Batteria

Stefano Olivieri: chitarra basso

Flavia Pareto, Andrea Tobia, Cristina Golisano e Tanni Tacchi: Attori

Service audio e luci: Claudio Giannoni

Il concerto del gruppo ZÊNA SINGERS sarà un vero e proprio viaggio musicale e teatrale “tra brani giganti di autori giganti” che hanno scritto alcune tra le pagine più belle della musica italiana . L’ obiettivo di questo Concerto Live è quello di proporre al pubblico cultura e spettacolo, attraverso le canzoni scritte dai cantautori quali Bindi, De Andrè, Endrigo, Fossati, Lauzi, New Trolls, Paoli, Tenco e le loro storie che saranno teatralmente rappresentate.

Nel rispetto della stesura originale delle canzoni la band non nasconde la propria personalità musicale inserendo ad esempio sfumature soft rock e reggae in alcuni brani di De Andre’ (Quello che non ho, Un Giudice, Il Pescatore) e Tenco (Li vidi tornare che è la versione originale di Ciao Amore, Se stasera sono qui…) donando grinta, energia e vitalità alle composizioni e confermando di trovarci di fronte ad una sezione strumentale e vocale di tutto rispetto pur mantenendo una loro dimensione “di nicchia”.