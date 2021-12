Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale nuovo dl sulle misure anti covid

E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legge, composto da 19 pagine oltre ad un allegato, che prevede la “proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”.

A partire dal 10 gennaio scatta l’obbligo del green pass rafforzato per accedere a musei e luoghi di cultura, palestre, piscine e sport di squadra, centri benessere, terme, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, ricreativi e sociali, sale gioco bingo, scommesse, casino.

E’ quanto prevede il decreto legge contenente le misure per le festività pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore da oggi.

“Dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza – si legge – l’accesso ai servizi e alle attività di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettere c), d), f), g), h) del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, è consentito esclusivamente ai soggetti” vaccinati o guariti.

Inoltre la Struttura Commissariale dovrà fornire al personale scolastico e agli studenti, anche universitari, mascherine di tipo FFP2 e FFP3.

E’ quanto dovrà essere attuato dal decreto legge, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, in materia di “”roroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia”.

La fornitura è esclusa, come già previsto, per gli studenti under 6 e soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

Il link alla Gazzetta ufficiale con le misure del nuovo dl: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/24/21G00244/sg