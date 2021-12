Samp, la corsa a tre per la presidenza: Romei, Osti e Lanna

Potrebbe essere domani il giorno del nuovo presidente della Samp e si è ridotta a tre candidati la corsa per succedere a Massimo Ferrero alla guida del club blucerchiato.

Carlo Osti, Antonio Romei o Marco Lanna, sono questi i tre nomi in lista per succedere a Massimo Ferrero come nuovo presidente della Sampdoria. Il primo è ancora il ds del club, anche se lo stesso Ferrero lo ha sospeso a settembre; anche il secondo è andato via dopo divergenze con l’imprenditore romano; il terzo è un calciatore blucerchiato e della Roma. Il prossimo CdA, già riunitosi il 24 dicembre, si aggiornerà e nei prossimi giorni formalizzerà il nome del presidente. Confermati invece Paolo Fiorentino, Gianluca Vidal, Enrico Castanini e Giuseppe Profiti.