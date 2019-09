Prove di dialogo. Sindaco Bucci ieri a colloquio con Ministro De Micheli

GENOVA Prove di dialogo. Il Sindaco di Genova Marco Bucci ha sentito ieri telefonicamente la neo Ministra alle Infrastrutture Paola De Micheli, vicesegretaria del Pd. Sono stati i quattro temi affrontati nel corso di una chiamata definita dallo stesso sindaco molto positiva: la “gronda di ponente”, il nuovo ponte per Genova, fondi per il trasporto pubblico e il piano urbano della mobilità sostenibile e ribaltamento a mare di Fincantieri.

“Abbiamo fatto il punto sulle nostre priorità e per cui abbiamo bisogno del continuo supporto del Mit – ha detto Bucci – poi, il 19 settembre, il Ministro sarà a Genova e potremo ulteriormente discutere i piani d’azione sui singoli dossier”. Nel giorno dell’inaugurazione del Salone Nautico è quindi confermata la presenza della De Micheli. L’esponente del Governo giallorosso trascorrerà l’intero pomeriggio in città. Non è escluso un incontro con i familiari delle vittime di ponte Morandi.

In merito alla posizione del governatore ligure Giovanni Toti che ipotizza un accordo Pd e M5S per congelare sia la gronda, sia il taglio dei parlamentari, il Sindaco Bucci conclude: “La gronda non è stata ancora approvata, bisogna lavorare affinchè lo sia e perchè sia realizzata al più presto non è un motivo di preoccupazione, è una cosa da fare”.

Marcello Di Meglio