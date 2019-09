Scuola. Lunedi 16 si parte. Calano gli iscritti in Liguria

GENOVA Ultimo fine settimana di vacanze per gli scolari e gli studenti liguri. Lunedi 16 suonerà anche in Liguria la prima campanella di ingresso tra i banchi ma a suonare è anche un piccolo-grande campanello d’allarme.

Anche quest’anno, infatti, c’è stata un’ulteriore contrazione delle iscrizioni tra asilo e elementari. “Alla scuola d’infanzia abbiamo 338 bambini in meno rispetto all’anno scorso, mentre alle primarie la contrazione è di 1243 iscritti” – rivela Loris Perotti, Direttore dell’Ufficio Scolastico Provinciale e reggente dell’Ufficio Scolastico Regionale nelle more dell’inceppata nomina della nuova Dirigente per la Liguria Luciana Volta. “Un trend negativo che va avanti ormai da qualche anno”.

Questo dato nei prossimi anni si ripercuoterà su medie e superiori.

A capo dell’Ufficio Scolastico Regionale con sede in Via Assarotti manca infatti ancora il nuovo Direttore, dopo che la Corte dei Conti ha bloccato la nomina della Volta da parte dell’ex Ministro Marco Bussetti in quota Lega e decaduto con il cambio incorsa del Governo. Ma il reggente Perotti rassicura: “Sono stati assunti oltre 900 docenti di ruolo, mentre per le nomine dei Dirigenti Scolastici le pratiche passano dal Miur a Roma, ma i tempi sono molto veloci”. La firma agli atti dovrebbe essere arrivata nella giornata di mercoledi scorso o al massimo il giorno dopo. Le pratiche sono in corso di definizione conclusiva.

Il pensiero principale, però, va agli studenti che lunedì saranno di nuovo in classe.

“Un in bocca al lupo a chi inizia l’anno scolastico e un complimenti a chi l’ha concluso” – è l’augurio di Perotti. “Non abbiamo ancora i dati precisi sulla maturità 2019, ma alla fine gli esiti hanno dimostrato che non è stata quella rivoluzione tanto temuta dai ragazzi. Adesso un nuovo anno è alle porte, ricco di novità e quindi buon inizio a tutti”.

Marcello Di Meglio