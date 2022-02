Prossimi eventi alla biblioteca universitaria di Genova. Giovedì 10 febbraio, ore 17, conferenza di Paolo Paolini a tema ‘Dante e la Musica’.

Prossimi eventi alla biblioteca universitaria di Genova, le mostre.

Nell’ambito della mostra A PROPOSITO DI DANTE. ALIGHIERI IN CARTA, AUDIO E VIDEO, realizzata per GENOVA PER DANTE in occasione dei 700 anni dalla morte del Poeta, in collaborazione con l’Università di Genova.

Dopo l’incontro inaugurale del ciclo, il 25 settembre 2021 con Francesco Macciò, sul ruolo della musica nell’opera di Dante e la conferenza di Lorenzo Coveri su Dante e la popular music, Paolo Paolini affronta il rapporto fra Dante e la musica colta.

Quali suoi versi, e da quali compositori, sono stati resi in musica?

I secoli che hanno visto musicare Dante sono pochi e ancora meno i compositori assai noti che se ne sono occupati, al contrario dell’altra grande ‘corona’ poetica del Trecento, Francesco Petrarca.

Ci si può chiedere se questo rientri in una sua musicalità intrinseca che mette in difficoltà i compositori, i quali talora si ‘esaltano’ su versi meno dotati di personalità ma più adatti a trasformarsi in note.

Qualche storico della librettistica ha definito la Poesia per musica la decima musa… e, in effetti, questo incontro potrebbe essere utile anche a chiarire le idee su come il connubio versi/musica produca capolavori tramite il loro efficace e reciproco alimentarsi, più che per un vertice delle due arti.

Paolo Paolini insegna Letteratura Italiana e Storia al Liceo Artistico “Klee-Barabino” di Genova.

Dottore di ricerca in Musicologia presso l’Universitè Federal “J. Jaurés” di Toulouse e l’Università degli Studi di Torino, si occupa da anni delle relazioni tra musica e poesia.

MOSTRE in BUGE:

– Dal 7 febbraio 2022 al 15 marzo 2022, per le mostre fotografiche a cura dell’arch. Giancarlo Pinto, Remixed Portrait di Ilenio Celoria.

La serie di fotografie è un work-in-progress e nasce da una riflessione sulle nuove modalità di fruizione della fotografia.

Per una visita guidata (gratuita) scrivere a giancarlopinto51@gmail.com.

– A proposito di Dante. Alighieri in carta, audio e video. Sino all’11 febbraio.

Mostra bibliografica che illustra l’interesse e la fortuna dell’opera di Dante Alighieri nel corso dei secoli,

attraverso manoscritti e meravigliosi libri a stampa del Quattro, Cinque e Settecento (al 3° piano della Biblioteca), sino alle edizioni più moderne, esposte a piano terra.

Il percorso espositivo delinea l’impatto e la divulgazione dell’opera dantesca entro il contesto culturale italiano, e in particolare l’influenza su alcune personalità, come Edoardo Sanguineti, la cui raccolta libraria è conservata – il ‘Magazzino Sanguineti’ – nella Biblioteca Universitaria di Genova.

– In collaborazione con l’evento Segrete. Tracce di memoria di Virginia Monteverde.

Tre mostre-installazioni librarie allestite per il Giorno della memoria a cura del personale della Biblioteca: Domenico Criaco, I simboli cuciti sulle vesti;

Alberto Nocerino, Voci dell’Olocausto; Mariangela Bruno e Sabina Errile, Viaggio nella memoria.

Introduzione storica alla mostra a cura di Alessandro Pisani, disponibile sul sito della Biblioteca. Sino all’11 febbraio.

Maggiori informazioni

