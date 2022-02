Poesie a domicilio a La Spezia. Poetry Delivery: con i Mitilanti la poesia arriva direttamente a casa vostra!

Poesie a domicilio a La Spezia. Ordina la tua poetry box!

Poesie a domicilio: è questo, in estrema sintesi il format di Poetry Delivery, la performance poetica proposta dai Mitilanti.

Con un semplice messaggio WhatsApp è possibile ordinare la consegna a casa propria di una poetry box, una scatola di cartone, simile a quella delle pizze, al cui interno sono contenute, stampate con cura, in una curata veste grafica, alcune delle poesie più belle del collettivo con la maglia a righe.

Ma non basta, la consegna prevede anche la possibilità di ascoltare un testo, declamato dalla viva voce di uno dei Mitilanti.

Un’iniziativa già proposta con successo lo scorso maggio e che ha avuto riscontri anche su stampa e radio nazionali, data la particolarità della performance.

E ora i Mitilanti lanciano una nuova edizione.

Per due giorni, sabato 12 e domenica 13 febbraio sarà nuovamente possibile ordinare e ricevere a casa uno o più poetry box.

I Mitilanti dal loro quartier generale fanno sapere:

“Ci piaceva rilanciare il Poetry Delivery in occasione di San Valentino perché una poesia è sempre un bel dono, per chi è innamorato.

Ma, in definitiva, essere innamorati non è una condizione essenziale per apprezzare la poesia: chiunque può decidere di far parte del nostro Poetry Delivery, facendosi consegnare un poetry box”.

I Mitilanti rispondono ai nomi di Andrea Bonomi, Andrea Fabiani, Filippo Lubrano, Alfonso Pierro e Francesco Terzago e sono un gruppo di poeti performativi spezzini, attivi dal 2015 nella promozione e diffusione della poesia, sia a livello locale che nazionale.

Tra le loro performance più seguite, oltre al Poetry Delivery si ricordano, solo per restare agli ultimi anni, il Poetry Call (call center poetico) e lo spettacolo Sail In, tenutosi in mezzo al golfo, dal ponte della goletta Pandora.

Per prenotare la consegna di un poetry box si può scrivere un messaggio WhatsApp al 3470798000, oppure inviare una mail a mitilanti@gmail.com

Il costo di un poetry box è di 19 euro e 90. Le consegne saranno effettuate in tutta la provincia.