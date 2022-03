Profughi ucraini in dialisi la collaborazione delle Asl

Da Regione Liguria e Alisa si stanno impegnando per affrontare l’emergenza profughi, anche in relazione a situazioni specifiche come quelle di un gruppo di 17 cittadini ucraini dializzati arrivati attraverso la Comunità di Sant’Egidio e di cui il Sistema Sanitario Regionale si è preso carico.

Per gestire al meglio le cure, assicurando l’assistenza necessaria e senza gravare su reparti che correrebbero il rischio di andare in sofferenza, sono state assunte decisioni in fase di coordinamento regionale legate al trasferimento di alcuni dei profughi destinati all’area metropolitana genovese.

In particolare è stato deciso di trasferire alla dialisi della Asl 5 spezzina, presso l’Ospedale Sant’Andrea della Spezia, 6 ucraini privi di legami con il territorio genovese e dunque disponibili al trasferimento in Asl 5.

E’ stato inoltre deciso di coinvolgere alcune strutture private convenzionate della ASL 4 per alleggerire la dialisi al Policlinico San Martino e negli ospedali dell’area metropolitana genovese.