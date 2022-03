Sabato e Domenica torna “Tipicamente Chiavari”,concerto di Paolo Gerbella

Il mercatino agroalimentare “Tipicamente Chiavari”, organizzato da Confesercenti Genova con il patrocinio del Comune di Chiavari, anticipa di una settimana il suo appuntamento mensile e torna, quindi, già sabato 19 e domenica 20 marzo lungo via Rivarola con i suoi banchi di prodotti enogastronomici a chilometro zero e indicazione geografica protetta. Ad arricchire il programma, dalle 17,30 alle 19 di sabato all’angolo con piazza Mazzini, il concerto di Paolo Gerbella, realizzato in collaborazione con Assoartisti Genova.

Cantautore e autore, tra il 2006 e il 2008 Gerbella ha pubblicato i romanzi “Ciaspole” e “Vico dell’amor perfetto”, mentre nel 2013 ha inciso il suo primo disco, “Tempo parallelo”, al quale hanno fatto seguito due concept album: nel 2015“Io, Dino”, ispirato alla vita del poeta Dino Campana, con echi anche dal romanzo “La notte della cometa” di Sebastiano Vassalli; e nel 2019 “La Regina”, termine con cui viene chiamata la merce nel porto di Genova, che racconta lo sciopero dei portuali del dicembre 1900 e la nascita del movimento sindacale italiano. Gerbella è inoltre autore di canzoni per diversi spettacoli teatrali e del testo “L’ultimo segreto” rappresentato in Lombardia e in Francia, ed è coautore del brano “Animantiga” inciso nell’ultimo album, postumo, di Roberta Alloisio.