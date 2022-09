Processo ponte Morandi, oggi si decide su parti civili

Una nuova settimana di udienze a Genova

Alle 10 di questa mattina riprende in Tribunale a Genova il processo per il crollo di ponte Morandi.

Il programma del processo è stato deciso dal giudice Paolo Lepri che presiede il collegio.

Sono previste tre udienze alle settimana, dal lunedì al mercoledì, con inizio alle 10 il primo giorno e alle 9 gli altri due. Il procedimento dovrebbe durare due anni ed includendo un possibile appello anche in Cassazione dovrebbe allontanare il pericolo della prescrizione che sarebbe una beffa per i familiari delle vittime e tutta l’Italia.

Nel corso dell’udienza di oggi, verrà affrontato e risolto il fatto che Spea (gruppo Atlantia) e Autostrade per l’Italia, verranno chiamate o meno a rispondere a livello civile.

Gli avvocati delle due società hanno sottolineato come in fase di incidente probatorio esse non fossero presenti come soggetti indagati, il che aveva precluso il contraddittorio.

In sede di udienza preliminare, tale istanza era stata rigettata dal gup Paola Faggioni.

All’udienza di questo lunedì partecipano anche gli abitanti di Certosa inseriti come parti civili nel processo.