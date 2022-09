Spezia, Nzola: Contento per la vittoria nel derby con la Samp

Nzola tornato importante in questa stagione è al settimo cielo dopo il gol segnato sabato e decisivo nel derby ligure contro la Samp.

«Siamo contenti per la vittoria contro la Samp in casa davanti ai nostri tifosi. Abbiamo lavorato tanto in campo per loro. Siamo felici. Questa non è una partita come le altre, in settimana il mister di ha detto di metterci subito intensità. Lo abbiamo fatto. Il gol di Sabiri è stato più bello, ma il mio ha portato i punti alla squadra. Nzola è contro Nzola, sono io contro me stesso. È una cosa mentale. Se sto bene posso fare grandi cose».