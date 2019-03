Problemi per Facebook e Instagram, le segnalazioni degli utenti

Numerosi utenti stanno segnalando di avere problemi per quanto riguarda i social network Facebook e Instagram.

I problemi riguarderebbero la difficoltà nella pubblicazione di contenuti e sarebbero iniziati negli Stati Uniti, dove alcune persone hanno visto i messaggi di errore «Error code 1» ed «Error code 2» quando hanno provato a entrare su Facebook, sia dall’app che dal proprio computer.

Altri hanno detto di aver letto il messaggio “Something went wrong“, cioè “Qualcosa è andato storto” ed ancora “Contenuto non disponibile“. Altra segnalazione che giunge è la ricomparsa di vecchi post, come se fosse entrato in azione un sistema di backup del social.

Nell’ultima ora sono arrivate diverse segnalazioni anche dall’Italia.

Su Twitter si è attivato il profilo FacebookDown con la possibilità per gli utenti di segnalare il non funzionameto dell’una o dell’altra piattaforma (Instagram).