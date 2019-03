Alluvione 2011, per l’ex sindaco Vincenzi un Appello bis

Sarà necessario un processo di Appello bis per rideterminare il “trattamento sanzionatorio” per i sei imputati nel processo per l’alluvione di Genova del novembre 2011, nel quale morirono sei persone.

A chiederlo il Pg della Cassazione precisando come rimanga confermata la responsabilità nel disastro e negli omicidi colposi nei confronti dell’ex sindaca di Genova, Marta Vincenzi, per la quale la ‘colpevolezza’ secodo il Pg ‘si cristallizza’.

Sempre secondo il Pg, però, sussisterebbe solo un atto falso e non due. E’ stat così fissata una seconda udienza, per il 12 aprile, che riguarderà tutti i sei imputati per l’alluvione al termine della quale verrà emesso il verdetto.

E’ quanto ha comunicato il presidente della quarta sezione penale della Cassazione, Giacomo Fumu.