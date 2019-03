Genoa, Lazovic: Con la Juve non partiamo battuti

Puntuale negli inserimenti. Capace negli assalti sulle corsie esterne di scandire i tempi, proprio come un orologio della collezione “1858” nella boutique Montblanc di via XX Settembre, dove oggi Darko Lazovic si è recato insieme a Lukas Lerager per l’evento. L’ex capitano della Stella Rossa ha parlato dell’incontro con la Juventus. “Non guardiamo la classifica: meglio non pensare al valore degli avversari. Dobbiamo fare la nostra partita e cercare di vincere. Sulle fasce la Juventus è fortissima. E’ tra le squadre più forti al mondo. In queste ultime partite non siamo andati in gol per demeriti nostri. E’ una fase che dobbiamo lasciarci alle spalle. Peccato perché venivamo da una striscia positiva prima della sconfitta di Parma. Sanabria? Sta bene e tornerà presto a segnare come nelle prime partite”.