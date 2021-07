Pro Recco, Under 18 maschile campione d’Italia. Congratulazioni del sindaco Gandolfo e del Consiglio Comunale.

La Pro Recco Waterpolo 1913 torna a vincere con il settore giovanile. Pro Recco Under 18 ha superato la Roma Nuoto in finale. Carlo Gandolfo, sindaco di Recco ha mandato le proprie congratulazioni alla Pro Recco Under 18 che ha conquistato il titolo italiano di categoria.



«Formulo ai giovani atleti della Pro Recco Under 18, alla società e a tutto lo staff, vive congratulazioni per lo straordinario successo conquistato nella competizione.

I ragazzi della nostra squadra hanno dovuto affrontare due team fortissimi: il Posillipo in semifinale e la Roma in finale. Ancora un risultato storico e prestigioso per la nostra città».

Cronaca della partita

La Pro Recco supera la Roma Nuoto e conquista il titolo under 18 maschile. I liguri si impongono 13-12 ai rigori (0-2, 4-2, 2-5, 4-1, 3-2), dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul 10-10. Nell’atto conclusivo della final four, trasmesso in diretta su Waterpolo Channel, che si è svolto allo Stadio del Nuoto di Monterotondo. Nella finale per il terzo posto il Circolo Nautico Posillipo batte 9-7 la CC Ortigia. Premi speciali a Spinelli (Posillipo) miglior portiere, Faraglia (Roma Nuoto) miglior marcatore con 8 reti e miglior giocatore. ABov