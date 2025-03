Principe terra di nessuno: tabaccaio rapinato e accoltellato in pieno giorno

Un tabaccaio di 57enne è stato rapinato in pieno giorno in salita della Providenza a Genova Principe, ha reagito ed è stato accoltellato in modo profondo a una gamba, rischiando poi di morire dissanguato.

Il grave episodio è successo poco dopo le 18 di oggi.

L’uomo è stato soccorso in gravi condizioni, ma per fortuna ora non risulta in pericolo di vita anche grazie al tempestivo intervento dei carabinieri che hanno stretto una cintura intorno alla gamba per fermare l’emorragia, prima dell’arrivo dei sanitari del 118.

Il tabaccaio è stato quindi trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, dove è stato intubato e medicato.

Le indagini sull’aggressione sono state avviate dai carabinieri del Nucleo Radiomobile. In queste ore è in corso una caccia al pericoloso aggressore.

La zona di salita della Provvidenza e via Arsenale di Terra è da tempo un punto di incontro di sbandati e tossicodipendenti che gravitano nei caruggi sottostanti, dove si riforniscono di droga da spacciatori in prevalenza africani o nordafricani.