Lotto, in Liguria tris da che sfiora i 70mila euro

Liguria ancora a segno con il Lotto. L’ultimo concorso segna una doppietta da oltre 46mila euro a Genova: in Piazza Francesco Rismondo vinti oltre 23mila euro centrati con un terno e tre ambi, a cui si aggiungono 22.500 euro con terno su Genova in Vico della Casana.

Centrato anche un colpo da 22.500 euro a Levanto, in provincia di La Spezia, in Corso Italia.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 8,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 312,8 milioni di euro dall’inizio del 2025.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube