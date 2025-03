Incontro con lo scrittore… analfabeta

Lui si chiama Andrea Taranto ed è nato a Genova il 1°gennaio 1996. Nell’estate 2021 per la prima volta si cimenta quotidianamente e in modo coscienzioso con la scrittura: infatti, rende pubblici i suoi scritti su Facebook, Instagram e You Tube (sui quali è molto attivo e sui quali ha un buon seguito e riscontro di pubblico) sotto il nome di Andrea Taranto • Scrittore.

Amante di una scrittura intimista, introspettiva, riflessiva: l’autore ama approfondire, indagare e girare attorno a tutto ciò che riguarda l’individuo: le sue emozioni, i suoi pensieri, la sua psicologia. La sua città, Genova, molto spesso fa da sfondo e da cornice ai suoi racconti e ai suoi romanzi: fino a diventarne talvolta la protagonista stessa: grazie alle sue descrizioni dettagliate o poetiche dei luoghi non solo più conosciuti come Boccadasse ma anche più nascosti del capoluogo come Villa Doria. Andrea Taranto ha scritto cinque libri:

“Pensieri” (2021), “La Storia di A.” (2022), “Il Protagonista” (2023), “Memorie sopra il sottosuolo” (2023) e “Lo Scrittore Analfabeta” (2025).

Venerdì 21 marzo, infine, alle ore 17,30 lo scrittore presenterà per la prima volta in assoluto, il suo ultimo libro “Lo Scrittore Analfabeta” alla Mondadori di Sestri Ponente in Via Sestri. Ingresso libero. Roberto Polleri