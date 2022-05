Primo maggio in Liguria: in 4000 in corteo a Genova

In circa quattromila questa mattina a Genova hanno partecipato al corteo internazionale di Lotta Comunista del Primo Maggio per il tradizionale nell’appuntamento annuale per la Festa del Lavoro.

La partenza è avvenuta da piazza della Vittoria, percorrendo via XX Settembre, per arrivare al parco dell’Acquasola.

Primo maggio in Liguria gli altri eventi

Quello di Lotta Comunista non è l’unico evento in presenza, dopo due anni di eventi online per la chiusura per le normative Covid.

Nel pomeriggio, a Genova, dalle 17 ci sarà il concerto alla SOMS Fratellanza di Pontedecimo organizzato dalla Camera del Lavoro di Genova a partire dalle ore 17. (Evento su Facebook: https://www.facebook.com/events/1003409836965004)

Pace, diritto al lavoro, giustizia sociale sono i temi che quest’anno accompagneranno la giornata del Primo Maggio.

Dalle 15, presso l’Arci di Sant’Eusebio “1° Maggio furioso (evento su Facebook: https://www.facebook.com/events/676418530141156)

A Crevari l’ANPI propone le tradizionali focaccette mentre a Pegli in val Varenna nel pomeriggio altri eventi di celebrazione con fave e salame.

A Genova Quinto appuntamento con il Primo Maggio di Forza Italia organizzato dai giovani azzurri. Sarà presente anche il sindaco di Genova Marco Bucci.

A Savona, in mattinata, il corteo “Al lavoro per la pace” in piazza Sisto IV con un comizio organizzato da Cisl, ad Albenga da Cgil.

A Sanremo a Pian di Nave un concerto e i saluti istituzionali dalle 10 alle 13 e la presenza dei sindacati riuniti.

Alla Spezia il tradizionale corteo nelle vie del centro cittadino indetto da Cgil, Cisl e Uil con il concentramento in piazza Brin e comizio finale al Palco della Musica nei giardini pubblici.