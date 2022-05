Calcio – “Magra” in casa d’un Levanto tranquillo

Levanto – Magrazzurri senza il portiere Pietra ormai prossimo all’operazione, il difensore centrale Forieri affetto da un risentimento muscolare e il trequartista Santunione alle prese con uno strappo, domenica 1.o Maggio al “Raso Scaramiccia” levantese.

Teoricamente i santostefanesi potrebbero ancora agganciare nel Girone B della Promozione ligure i playoff, per quanto assai improbabile appaia, mentre il Levanto non ha ormai alcunché da chiedere a un campionato che l’ha visto salvarsi dalla retrocessione in 1.a Categoria senza nemmeno affannarsi tantissimo (non è da escludere che a Moltedi i rivieraschi diano ampio sfogo alle riserve…). I levantesi sono matematicamente salvi anche perché Real Fieschi e Goliardicapolis intanto si scontrano direttamente fra loro.

Sul fronte giovanile intanto, soddisfazione biancoceleste per la convocazione di Aliaj e Traversone nella Rappresentativa provinciale Under 14 che il prossimo 3 Maggio affronterà quella della provincia di Imperia a Prà, come per quella di Cappelletti e Perrone per lo stesso confronto a livello “U16” il 5/5 a Voltri: entrambe lo occasioni rientrano nel Torneo delle Province; ambedue in programma alle ore 17.

A proposito, per la partita Under 14 convocato pure Putignano, del “Magra”.

Nella foto il “bomber” rivierasco Dimitri Righetti