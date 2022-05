A Varazze i festeggiamenti di Santa Caterina, Patrona della città

Con i limiti delle normative Covid, si sono svolti i festeggiamenti in onore di Santa Caterina da Siena Patrona della città di Varazze.

Tutte le sere a Varazze, con inizio alle ore 20:30, fino a venerdì 29 aprile, nella chiesa Collegiata di Sant’Ambrogio Vescovo, in omaggio alla Santa Patrona della Città, insieme al Beato Jacopo da Varagine, si è tenuta la novena comprendente l’adorazione eucaristica e i vespri, con la lettura degli scritti della Santa e la predicazione a cura dei sacerdoti.

Santa Caterina a Varazze: il cammino, la processione e il pellegrinaggio

Purtroppo non si è tenuto il tradizionale Corteo Storico. In compenso c’è stato il cammino verso la statua della Santa, la processione per le vie di Varazze e il pellegrinaggio al Santuario della Santissima Trinità.

Oltre alla possibilità della visita alla Cappelletta San Nazario “Caterina libera Varazze dalla peste”; alla Chiesa parrocchiale “Caterina convince il Papa a tornare a Roma” e alla Chiesa di San Domenico “Jacopo da Varagine porta la pace a Genova”.

In particolare nel pomeriggio del 29 aprile si è svolto il cammino da piazza San Nazario verso la statua di Santa Caterina, posta sul molo di sottoflutto Barilon all’ingresso del porto turistico Marina di Varazze e la benedizione della Città.

Sempre venerdì, ma in serata, in piazza Sant’Ambrogio, si è svolto il concerto della Banda Musicale “Cardinal Cagliero”.

Photo Gallery

Ieri, sabato 30 aprile alle ore 9:30, la parte più sentita delle celebrazioni per i Varazzini. Nella Collegiata Sant’Ambrogio Vescovo, è stata officiata la solenne celebrazione eucaristica alla quale è seguito il pellegrinaggio al Santuario della Santissima Trinità, ovvero la Chiesa Santa Caterina, dove si è svolta la Messa in adempimento al voto.

Nel primo pomeriggio la processione è tornata in Sant’Ambrogio. Alle 18 si è svolta la santa Messa a conclusione dei festeggiamenti in onore della santa Patrona d’Italia, d’Europa e della città di Varazze.

Per l’occasione i residenti hanno addobbato le vie, i negozi e tanti balconi con addobbi floreali.

Per la giornata odierna, domenica 1 maggio si svolge “Artigianando” in Controviale Nazioni Unite dove, fino alle ore 19.00 organizzato dal consorzio “La Piazza”. (Grazie per le foto e il video a Rosa Dondo)

Il video della processione