Primo Maggio, festa di sport e cultura in Piazza Galileo Ferraris

Il 1° Maggio le associazioni sportive, le associazioni culturali, le Band musicali, singoli musicisti, gli attori, i comici avranno la possibilità di esibirsi a Genova, in Piazza Galileo Ferraris (a 200 metri dallo Stadio “Ferraris”) per promuovere la bellezza dello stare insieme, del divertirsi, dello stare in forma!

“L’organizzazione della giornata è a cura di ASI Genova – spiega Silvestro Demontis, Presidente ASI Provincia di Genova, nella foto – con la collaborazione dell’Associazione Culturale ‘Noi per i giovani’, e mette a disposizione uno spazio promozionale di grande prestigio. Ricordo che dalle ore 10.00 in poi le associazioni aderenti potranno organizzare degli stand dove pubblicizzare la propria associazione e se vorranno far provare i primi passi della propria disciplina. Quindi al pomeriggio, dalle ore 14 alle ore 17, si entrerà invece nel clou della festa con le esibizioni ufficiali delle associazioni, delle band, degli artisti presenti. Spazio per tutti, con l’accortezza che le esibizioni potranno durare al massimo 15 minuti”. “Alla fine dell’evento – continua Luca Marcato, Vice presidente ASI – subito dopo le ore 17, tutti partecipanti riceveranno dalle mani dei rappresentanti delle Istituzioni presenti (tra cui il Sindaco di Genova e il Governatore della Regione Liguria) un “Diploma di Partecipazione” ufficiale. Ai fini organizzativi – conclude Marcato – ricordiamo che gli stand non saranno forniti dall’organizzazione e pertanto saranno le associazioni stesse a lavorarci”.

Ricordiamo che sarà a carico dell’organizzazione mettere a disposizione delle associazioni che ne avranno bisogno la corrente elettrica, il mixer/amplificatore, compresa SIAE pagata.

Insomma una grande festa! Per ulteriori informazioni contattare: Per Informazioni: asiprovincialegenova@gmail.com o il numero di cell.3440261172.

Franco Ricciardi