Primi rimborsi in bolletta per gli associati Assoconsum Liguria

Sono uscite oggi le prime 7 sentenze relative a 15 utenti relative addebitati in bolletta

Le sentenze della Dr.ssa Grassone, Giudice di Pace di Chiavari, hanno ad oggetto il rimborso dei canoni di depurazione addebitati in bolletta nel corso degli ultimi 10 anni dalla società di distribuzione che, evidentemente, non la ha effettuata secondo i canoni di Legge.

Numerose sono le iniziative in corso, anche nel Tigullio, da parte di Assoconsum, associazione dedita alla tutela del consumatore.

Il 17 Ottobre 2019 alle ore 21:00 nella Sala Congressi dell’Hotel Italia e Lido in Lungomare Castello, 1 a Rapallo, Assoconsum terrà un incontro informativo per tutta la popolazione e per coloro che vogliano unirsi alla richiesta di rimborso sulle quote di depurazione in bolletta.Per qualsiasi informazione si invita a consultare il sito o la pagina Facebook Assoconsum Liguria.