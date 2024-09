Prima provincia per bus elettrici è Genova, dove sono l’8,6% del totale, in Liguria il 5,4% degli autobus in circolazione è elettrico In Liguria il 5,4% degli autobus in circolazione è elettrico. Su un parco circolante composto da 2.473 autobus nel 2023, infatti, 134 erano elettrici. La prima provincia per autobus elettrici circolanti in regione è Genova (8,6% del totale), seguita da Savona (3,4%) e Imperia (2,1%). Questi numeri emergono da un’elaborazione dell’Osservatorio sulla Mobilità sostenibile di Airp (Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici) sulla base di dati Aci.