Una divertente commedia in genovese su un contadino e sua moglie

Andrà in scena sabato prossimo, 28 settembre, in ambito della Festa Patronale della Parrocchia di Santa Sabina nel Teatro Parrocchiale di via Donghi a Genova, la commedia brillante in lingua genovese “O Ballin di Affari”.

La trama vede l’agricoltore Gaitan Pestarin discutere con la moglie Carolinn-a che vuole convincerlo a investire nell’acquisto di una gioielleria in quanto convinta di avere il pallino degli affari…

Gaitan pensa invece che la terra sia un bene che non tradisce e che ognuno debba fare il proprio mestiere senza imbattersi in avventure, perciò nega il suo aiuto finanziario.

Ne scaturiscono battibecchi che coinvolgono anche le due figlie, un notaio un po’ tonto, un furbo parroco di campagna, un vecchio mediatore benestante, un lavorante agricolo, una domestica curiosa ed ovviamente il giolielliere. L’intrigo sconvolge la vita di tutti fino all’epilogo inaspettato.

Ne è autore: Enrico Scaravelli, mentre la produzione è della Compagnia Teatrale San Fruttuoso per la regia di Daniele Pellegrino. Il cast è formato da Giorgio Oddone, Anna Pedemeonte( premiata quale miglior attrice alla Rassegna Teatrale Nini Sappia di Sanremo 2024), Laura Pezzoli, Valentina Izzo,attrice e cantante di fama, Luigi Massa, Alessandro Sasso, Mariella Buonasora, Stefano Pastorino( premiato miglior attore caratterista alla Rassegna Teatrale Nini Sappia di Sanremo), Stefano Silei, Aldo Casaleggio. Le scene sono di Claudio Pieraccini.