5 appuntamenti telefonici con gli specialisti Asl3 per la prevenzione cardiovascolare nella donna, dal 26 settembre al 2 ottobre

Sono 5 gli appuntamenti telefonici organizzati con gli specialisti Asl3 dedicati alla prevenzione cardiovascolare nella donna. Una settimana di filo diretto con gli esperti, dal 26 settembre al 2 ottobre (esclusi sabato e domenica),

per ricevere informazioni e per colloqui personalizzati. In questa settimana risponde alle telefonate la task force di cardiologi Asl3 dalle 15 alle 18 al numero 010 849 7549

Ecco il calendario con temi, orari e professionisti:

Giovedì 26 settembre Ipertensione arteriosa dalle 15 alle 18

Risponde la dott.ssa Luisiana Pastorino, Direttore S.C. Cardiologia UTIC Ospedale Villa Scassi Asl3

Venerdì 27 settembre Riabilitazione cardiologica dopo l’infarto dalle 15 alle 18

Risponde il dott. Piero Clavario, Direttore S.C. Riabilitazione Cardiologica Asl3

Lunedì 30 settembre Percorsi di prevenzione cardiovascolare dalle 15 alle 18

Rispondono gli specialisti cardiologi Asl3

Martedì 1° ottobre Attività fisica e salute del cuore dalle 15 alle 18

Risponde il dott. Piero Clavario, Direttore S.C. Riabilitazione Cardiologica Asl3

Mercoledì 2 ottobre Colesterolo: amico o nemico del cuore? dalle 15 alle 18

Risponde la dott.ssa Maria Alberta Cattabiani, Direttore S.C. Cardiologia UTIC Ospedali P.A. Micone, Gallino e Territorio Asl3

Attiva anche la mail insalute@asl3.liguria.it

Per informazioni: Ufficio Comunicazione: tel. 010 849 7408 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.