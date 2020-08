Prezzi ridotti a Palazzo della Meridiana

40 Opere tutti i Giovedì fino a Domenica 11 Ottobre, nella mostra “Da Cambiaso a Magnasco, Sguardi genovesi”

Oltre a tele di Cambiaso e Magnasco, opere di Domenico Fiasella, Giovanni Benedetto Castiglione, Giovanni Battista Gaulli, Gio. Enrico Vaymer, Domenico Piola, Gio. Bernardo Carobene, Jan Roos, Bernardo Strozzi,

il Mulinarettto e molti altri.

Per la prima volta a Genova una mostra indaga in modo così approfondito, aggiornato e trasversale l’importante capitolo della ritrattistica genovese dalla metà del Cinquecento – dominata da un gigante della pittura come Luca Cambiaso – fino alla prima metà del Settecento, quando con Alessandro Magnasco e poi anche Mulinaretto e altri, si assiste alla fascinosa alternanza di segnali di euforia e di crisi.

La mostra “Da Cambiaso a Magnasco. Sguardi genovesi”

a cura di Anna Orlando vi aspetta dal giovedì alla domenica dalle 12 alle 19.

Per informazioni e prenotazioni:

www.palazzodellameridiana.it – mostre@palazzodellameridiana.it – 010 25 41 996

Il mondo degli eventi, al quale noi apparteniamo,sta patendo una profonda crisi di cui non si conoscono ancora i confini.

Ma per questo non vogliamo buttarci giù, gli eventi sono ripartiti! Siamo carichi, abbiamo tanta voglia di poter tornare ad emozionarci insieme a voi, a vedervi gioire, ballare, cantare, ad allestire i vostri congressi, a gestire gli imprevisti dell’ultimo minuto, ad ascoltare i racconti dei vostri libri… siamo pronti a dirvi “siamo a vostra disposizione per rendere il vostro evento unico”!

Insieme al nostro partner esclusivo Capurro Ricevimenti, siamo in grado di garantirvi la piena sicurezza rispettando tutte le norme vigenti.

Noi ci siamo e non vediamo l’ora di potervi rivedere attraversare i nostri saloni!

