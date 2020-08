Torna lo storico Rally della Lanterna-Rally Val D’Aveto

Il Challenge Rally Zona 2 si correrà interamente in Liguria, sono aperte le iscrizioni del 36° Rally della Lanterna – 4° Rally Val D’Aveto, al via il 5 settembre

Entrambe le gare avranno coefficiente 1.5.

Le iscrizioni potranno essere inviate fino al 26 agosto, giorno in cui gli organizzatori della Lanternarally inizieranno a compilare un elenco iscritti che si preannuncia, secondo le prime indiscrezioni, ricco e di qualità.

Come previsto dalle norme inserite nel protocollo di sicurezza stilato da Acisport, la procedura di iscrizione sarà esclusivamente online su www.lanternarally.it, così come lo saranno anche tutte le operazioni di verifica preliminari, per evitare ogni forma di assembramento e di potenziali situazioni a rischio.

Nonostante le difficoltà che gli organizzatori hanno incontrato in questa strana quanto bizzarra stagione 2020, il 36° Rally della Lanterna non subirà cambiamenti radicali rispetto alle edizioni passate, eccezion fatta per le prove speciali del sabato, che non si disputeranno.

Il chilometraggio infatti sarà leggermente ridotto e tutta la gara sarà disputata nella giornata di domenica 6 settembre.

La principale novità riguarda proprio il percorso, con la prova speciale “Pievetta”, già utilizzata nel 2019, che sarà percorsa in senso contrario rispetto alla passata edizione e che sarà allungata fino a 4,1 chilometri. Tre i passaggi previsti sul nuovo tratto cronometrato, che nella tabella di marcia precederà sempre i transiti sulla prova speciale del Monte Penna, 14 chilometri in cui si concentrano tutti gli elementi per mettere a dura prova gli equipaggi. I chilometri totali di prove speciali saranno 54,3, a fronte di un massimo di 60 imposto dalle norme attuali; leggendo la tabella distanze e tempi si può notare una percentuale da record, con ben il 42,28% del percorso totale composto da prove speciali.

A Santo Stefano D’Aveto, nonostante le norme stringenti che vietano la presenza del pubblico lungo le prove speciali e nel parco assistenza, l’attesa cresce ed il paese è pronto ad accogliere il Rally della Lanterna a braccia aperte, con il consueto calore. Gli sforzi della Lanternarally, dell’amministrazione locale, degli appassionati locali e dell’Aci Genova per dare continuità alla manifestazione saranno certamente premiati da un grande weekend di rally.

L’edizione 2019 fu dominata da Simone Miele, che però con un piccolo errore regalò proprio nel finale la vittoria ad Alessandro Gino su Ford Fiesta WRC. Il lombardo si accontentò del secondo posto, davanti ad Andrea Carella.