Presto ad Alassio i nuovi alloggi di edilizia sociale saranno 16, in seguito verrà costruita una palazzina di edilizia residenziale sociale

Presto ad Alassio i nuovi alloggi di edilizia sociale saranno 16. Questo nuovo edificio del Comune di Alassio verrà realizzato nei pressi dell’analoga struttura, anch’essa costituita da otto alloggi, recentemente costruita dal Comune con la stessa destinazione d’uso, situata a fianco della Residenza Protetta “Dott. Giacomo Natale”, in continuità con il progetto urbanistico della zona.

Questi otto nuovi alloggi saranno tutti bilocali dotati di cucina, ripostiglio e posto auto, assegnati tramite bando con canoni calmierati per favorire l’accessibilità economica. Questo progetto è oggi possibile dalla recente approvazione della convenzione, da parte della Giunta Comunale alassina, che prevede la valorizzazione e il riutilizzo dell’ex Struttura Sanitaria Assistenziale – RSA – Fisiatria e Fisioterapia di Alassio. Il piano consente il cambio di destinazione d’uso di quest’area da edilizia ospedaliera a edilizia privata, vincolando il soggetto attuatore privato a realizzare e cedere al Comune una nuova struttura dedicata all’interesse pubblico.

A questo proposito, l’Amministrazione Comunale di Alassio ha scelto di convertire questa possibilità nella creazione e cessione, da parte del soggetto privato al Comune di Alassio, di un edificio di edilizia sociale con una superficie minima di 450 metri quadri, circondato da spazi esterni sistemati a verde.

“Sono molto soddisfatto di questo risultato – dichiara il sindaco di Alassio Marco Melgrati – frutto di un percorso iniziato quando, da consigliere regionale, ottenni con un emendamento la possibilità per il Comune di Alassio di ottenere un’area di 450 metri quadri nell’ambito della cartolarizzazione e valorizzazione dell’ex ospedale, da destinare a finalità sociali.

Ora siamo giunti a quell’atteso momento e siamo davvero lieti di poter presto offrire alla cittadinanza otto nuovi alloggi di edilizia sociale, che si sommeranno agli altri otto della palazzina recentemente costruita per un totale di sedici nuovi alloggi”.

“Ritengo che siamo di fronte ad un traguardo importante sia dal punto di vista urbanistico che dal punto di vista sociale – dichiara l’assessore all’Urbanistica del Comune di Alassio, Franca Giannotta – che ci permette di creare, a costo zero per il Comune di Alassio, nuovi alloggi da destinare ai nostri cittadini che ne sentono la necessità in un’area che si sta configurando sempre più come un polo adatto a questo scopo.

Al contempo, verrà così valorizzata un’altra zona di Alassio, quella dell’ex ospedale, da tempo in stato di disuso, attraverso un intervento che ne promuove una nuova destinazione residenziale.“