Sciopero generale: le modalità dei lavoratori di AMT Genova

Il personale di AMT Genova parteciperà allo sciopero generale indetto per venerdì 29 novembre 2024, in adesione alla mobilitazione promossa dalle principali sigle sindacali nazionali, tra cui CUB Trasporti, SGB, FILT CGIL e UILTRASPORTI. Durante la giornata, i servizi di trasporto pubblico locale potrebbero subire sospensioni o riduzioni, sebbene vengano garantiti i servizi essenziali.

Servizi garantiti e normativa di riferimento

Secondo quanto comunicato da AMT, saranno rispettate le disposizioni della Legge 146/90, modificata dalla Legge 83/2000, che regolano il diritto di sciopero. In particolare:

Prestazioni indispensabili : Tutte le attività necessarie per tutelare la sicurezza dei passeggeri saranno assicurate.

Fasce di garanzia: Verranno rispettate per limitare i disagi, con l'erogazione dei servizi essenziali durante gli orari stabiliti.

Al termine dello sciopero, le attività riprenderanno regolarmente, con un piano organizzativo volto a ripristinare la piena funzionalità dei servizi.

Durata dello sciopero e limitazioni ministeriali

Inizialmente proclamato per una durata di 24 ore, lo sciopero è stato ridotto a 4 ore a seguito di un’ordinanza ministeriale. Le fasce orarie interessate e quelle di garanzia saranno comunicate per garantire la programmazione dei viaggi da parte degli utenti.

Come organizzarsi per il 29 novembre

Gli utenti sono invitati a:

Controllare gli orari delle fasce di garanzia per programmare i propri spostamenti. Monitorare eventuali comunicazioni sul sito ufficiale di AMT Genova o tramite i canali di informazione dell’azienda. Prevedere soluzioni di trasporto alternative per gli orari di sciopero.

Perché scioperano i lavoratori?

Lo sciopero generale è stato proclamato per manifestare contro la manovra economica nazionale, ritenuta insufficiente per rispondere alle esigenze dei lavoratori. La protesta punta a sensibilizzare le istituzioni su temi come il miglioramento delle condizioni di lavoro, il diritto alla sicurezza e la tutela dei diritti collettivi.

Per chi aderirà allo sciopero, le modalità di astensione dal lavoro del personale di AMT

Servizio di trasporto urbano Genova

Il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro dalle ore 9.30 alle ore 13.00

Servizio di trasporto provinciale

Il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Ferrovia Genova Casella

Il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro dalle ore 9.30 alle ore 13.00

Personale a terra, comprese le biglietterie e servizio clienti

Il personale si asterrà dal lavoro dalle ore 9.00 alle ore 13.00

In ambito urbano il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap.

In ambito provinciale, il servizio di trasporto sarà garantito per i servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap; verranno altresì garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.

Per l’ultimo sciopero di 4 ore proclamato da CUB Trasporti di Genova ed effettuato in data 6.11.2023 hanno aderito il 6,73% degli operatori di esercizio urbani e il 5,09% degli operatori di esercizio provinciali; non si è registrata invece alcuna adesione tra il personale viaggiante degli impianti speciali, della metropolitana e della ferrovia Genova Casella.

In occasione dell’ultimo sciopero di 4 ore proclamato contestualmente dalla FILT-CGIL e dalla UILTRASPORTI ed effettuato in data 11/04/2024 hanno aderito il 24,50% degli operatori di esercizio urbani, il 19,23% degli operatori di esercizio provinciali, l’8,33% degli addetti agli impianti speciali e il 20% dei macchinisti della metropolitana. Non si è registrata invece alcuna adesione tra il personale viaggiante della Ferrovia Genova Casella.