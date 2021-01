La seconda edizione di Balconi di Natale, iniziativa promossa dal Comune di Santa Margherita Ligure, con l’obiettivo di diffondere lo spirito natalizio in città, attraverso l’addobbo di balconi, finestre, davanzali presepi e vetrine si è conclusa con la premiazione dei vincitori.(vedi foto fine articolo)

La consegna dei premi, nel rispetto delle normative vigenti, si è svolta questa mattina 8 gennaio. Il Sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni ha consegnato ai tre vincitori la pergamena e una ceramica d’autore dall’artista sammargheritese Alisa Lustig.

Per la categoria Abitazioni la vincitrice è Greta Parodi, che ha illuminato tutto il giardino di casa, facendosi apprezzare soprattutto per la renna con la slitta a grandezza naturale. Per le Attività commerciali il premio è andato al negozio “Nel Mondo di Clo” di piazza Roccatagliata, che si sta già preparando per la prossima edizione in vista della quale promette di sorprendere ulteriormente.

Nella categoria Presepi è stato invece decretato il successo di Irene Valentini, che si è cimentata in una composizione che segue il solco di una tradizione tramandata da sua mamma.

Dichiara il Sindaco Paolo Donadoni: «Ringrazio tutti i partecipanti che nonostante la difficoltà del momento hanno voluto condividere con gli altri la gioia del Natale. Prendiamo le luci di quest’anno, i nostri balconi, le nostre vetrine, i nostri presepi, come un messaggio di speranza e una voglia di guardare in fondo al tunnel quella luce che sembra intravedersi con l’arrivo dei vaccini.

Colgo l’occasione per ringraziare la mia Segreteria e l’Ufficio Comunicazione per l’organizzazione e le gestione dell’iniziativa». Quest’anno la formula del concorso è stata aggiornata, tenendo conto della situazione legata all’emergenza sanitaria.

I vincitori sono stati pertanto scelti in base, esclusivamente, alle preferenze espresse da una “giuria popolare”, attraverso la pagina Facebook del Comune di Santa Margherita Ligure. E le interazioni sulla pagina – proprio con l’obiettivo di votare – sono state centinaia, decretando il successo dell’iniziativa.

Si è registrato, rispetto al debutto di un anno fa di questo concorso, un aumento davvero significativo delle adesioni da parte dei cittadini privati, che hanno avuto modo di cimentarsi anche nella categoria Presepi, novità introdotta in occasione di questa seconda edizione. Da sottolineare, per la categoria Abitazioni, una crescita esponenziale di partecipanti che hanno contribuito a illuminare balconi, finestre e giardini, così da diffondere lo spirito natalizio in un periodo peraltro difficile per tutti. ABov