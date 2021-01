Speranza a Toti: la Liguria sarà zona gialla

La Liguria sarà in zona gialla a partire da lunedì 11 fino a domenica 17.

Lo ha anticipato intorno alle 13 di oggi sulla propria pagina Facebook il governatore Giovanni Toti.

“Questa – ha spiegato Toti – la collocazione stabilita per la nostra regione alla luce dei dati epidemiologici su cui ho appena avuto un confronto telefonico con il ministro Roberto Speranza.

Precauzionalmente, al fine di non peggiorare una situazione ancora fragile e instabile circa la diffusione del Covid, uniformandoci alle Regioni che ci circondano, abbiamo deciso che da lunedì 11, e per una settimana, gli studenti delle scuole secondarie superiori non rientreranno ancora in aula ma proseguiranno nella modalità della didattica a distanza.”

L’ordinanza del ministro che verrà firmata stasera prevede anche che 5 regioni, Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, siano considerate zona arancione.

La scelta è stata presa dal ministro della Salute, sulla base dei dati e delle indicazioni del report ricevuti dall’Istituto Superiore di Sanità