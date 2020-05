Precipita sugli scogli a Malpasso, soccorso con l’elicottero VVF | Video e Foto

Savona. Ieri, nel tardo pomeriggio, i Vigili del Fuoco di Savona sono intervenuti in Località Malpasso a Varigotti per soccorrere una persona che, per cause che non si conoscono, è precipitato dalla scogliera che separa la via aurelia dal mare.

Sul posto sono giunti velocemente la Squadra 61 proveniente dal vicino Distaccamento di Finale Ligure, in supporto la Squadra 41 Del Distaccamento VVF Portuale con il Gommone VF1107 e l’elicottero Drago 72 proveniente dal Nucleo Elicotteri con base a Genova.

Poi i Vigili del fuoco del Nucleo SAF, Speleo Alpino Fluviale, a bordo dell elicottero si è calato sulla scogliera e ha stabilizzato il ferito insieme al Personale Medico presente a bordo dell’elicottero.

Sul posto erano presenti anche anche i sanitari della Pubblica Assistenza.