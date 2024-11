Prati di Città: l’evento di A.S.Ter. al Palazzo Ducale di Genova è già sold out

Biodiversità urbana al centro del dibattito

Il 20 novembre, dalle ore 9.00, la Sala del Camino di Palazzo Ducale a Genova ospiterà l’evento “Prati di Città: un aiuto alla biodiversità”. Organizzato da A.S.Ter. in collaborazione con Pubblici Giardini e patrocinato dal Comune di Genova, l’incontro è già sold out e rappresenta un appuntamento imperdibile per professionisti e appassionati di verde urbano.

L’obiettivo dell’evento è promuovere il concetto di sfalcio differenziato come strategia innovativa per la gestione degli spazi verdi cittadini. Tale approccio non solo favorisce la biodiversità, ma contribuisce al mantenimento degli ecosistemi urbani, in un’ottica di sostenibilità.

Il programma della giornata

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali da parte dei vertici di A.S.Ter.:

Avv. Francesco Massimo Tiscornia , Presidente,

, Presidente, D.ssa Francesca Aleo , CEO,

, CEO, Ing. Mauro Grasso, Direttore Generale.

A seguire, Giuliano Pastorino, Responsabile del Settore Verde di A.S.Ter., introdurrà i lavori, dando il via a una serie di interventi curati da esperti del settore.

I relatori e i temi trattati

Tra i protagonisti della giornata:

Silvia Assolari , biologa e fondatrice di SemeNostrum, con l’intervento “Specie selvatiche per prati resilienti” .

, biologa e fondatrice di SemeNostrum, con l’intervento . Enrica Roccotiello , docente dell’Università di Genova, che approfondirà il tema dello sfalcio con la lezione “Sfalcio o non sfalcio” .

, docente dell’Università di Genova, che approfondirà il tema dello sfalcio con la lezione . Marco Di Domenico , entomologo, presenterà “Abitanti del Verde” , un viaggio alla scoperta della fauna che popola gli spazi urbani.

, entomologo, presenterà , un viaggio alla scoperta della fauna che popola gli spazi urbani. Elena Mora, paesaggista e curatrice dell’Orto Botanico Hanbury, concluderà il ciclo di lezioni con “Non chiamiamole erbacce!”, un invito a riconsiderare il valore ecologico delle piante spontanee.

Confronto e nuove prospettive

La giornata si concluderà con un panel di discussione moderato da Riccardo Albericci, progettista di A.S.Ter. ed esperto botanico. Questo momento offrirà ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi sulle nuove strategie per la gestione del verde urbano.

Un’occasione per ripensare il verde cittadino

L’evento “Prati di Città” rappresenta un’importante occasione di confronto e formazione per approfondire il ruolo del verde urbano come risorsa per la sostenibilità e la biodiversità. Un’iniziativa che pone Genova al centro del dibattito sull’innovazione nella gestione degli spazi verdi.