Presidio dei medici di Medicina generale in piazza De Ferrari

Appello per salvare il Sistema Sanitario Nazionale. La manifestazione di mercoledì 20 novembre 2024

Mercoledì 20 novembre 2024, alle ore 12:30, i Medici di Medicina Generale scenderanno in piazza De Ferrari, a Genova, per un presidio in difesa del Sistema Sanitario Nazionale (SSN). L’iniziativa rappresenta un momento di forte denuncia contro le difficoltà che quotidianamente compromettono l’efficienza della sanità pubblica.

Le ragioni della protesta

In una nota diffusa dai promotori, i Medici di Medicina Generale hanno sottolineato alcune delle principali criticità:

Liste d’attesa interminabili , che impediscono a molti pazienti di accedere in tempi ragionevoli a visite ed esami in ambito pubblico.

, che impediscono a molti pazienti di accedere in tempi ragionevoli a visite ed esami in ambito pubblico. Crescente carico burocratico , che sottrae tempo prezioso all’attività assistenziale.

, che sottrae tempo prezioso all’attività assistenziale. Carenza di risorse sia negli ospedali che nei presidi territoriali, rendendo il lavoro medico sempre più complesso.

“Ogni giorno affrontiamo gli effetti del declino del Sistema Sanitario Nazionale. Sentiamo il dovere di lanciare un grido d’allarme e chiedere la solidarietà di tutti i cittadini”, si legge in una nota.

Appello ai cittadini per partecipare

I Medici di Medicina Generale invitano non solo i loro pazienti, ma tutti i cittadini a unirsi alla manifestazione. L’obiettivo è creare un fronte comune per difendere il SSN, un patrimonio collettivo che garantisce l’accesso universale alle cure.

Un impegno per il futuro del Sistema Sanitario Nazionale

La protesta vuole richiamare l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di interventi urgenti per:

Ridurre le liste d’attesa e garantire tempi di risposta adeguati;

Snellire i processi burocratici per permettere ai medici di dedicarsi maggiormente ai pazienti;

Investire in risorse umane e materiali per migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria.

Perché partecipare al presidio dei medici di Medicina Generale

La salvaguardia del Sistema Sanitario Nazionale riguarda ogni cittadino, in quanto pilastro della salute pubblica e della coesione sociale. Partecipare al presidio significa dare voce a chi lotta ogni giorno per mantenere un servizio sanitario accessibile, efficiente e inclusivo.

Unisciti alla manifestazione di mercoledì 20 novembre 2024, alle 12:30, in piazza De Ferrari a Genova, e fai sentire la tua voce per il futuro della sanità pubblica.