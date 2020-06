Potenziata la tratta Genova-Olbia di Moby

La compagnia di navigazione Moby ha potenziato il collegamento con la Sardegna e dal 23 luglio fino a al 6 settembre aggiunge sulla linea fra Genova e Olbia e ritorno 66 nuove partenze a quelle già programmate. In questo modo l’offerta di Moby su Olbia torna così ai livelli della scorsa estate.

Si tratta di un segnale positivo di ripresa del turismo e dell’interesse dei vacanzieri per l’isola, visto che le nuove partenze non erano previste nell’operativo di questa estate e la decisione è arrivata proprio in risposta alle richieste di prenotazioni in arrivo.

Ad effettuare le corse sarà la Moby Drea che, come gli altri traghetti della flotta, vede la presenza del “care manager”, una nuova figura professionale che assiste i viaggiatori dal momento in cui salgono a bordo per tutto ciò che concerne la sicurezza, dalle mascherine al distanziamento, i nuovi scudi in plexiglass che proteggono la reception, le casse e tutti i siti della nave dove i marittimi sono a contatto diretto e ravvicinato con il pubblico, la presenza assidua dei medici di bordo a misurare la temperatura prima dell’imbarco, le modalità di areazione, la sanificazione continua di cabine, spazi comuni e persino delle schede di ingresso nelle cabine.

Sicurezza che viene abbinata alle promozioni delle compagnie del gruppo Onorato Armatori.

Infatti, fino a fine anno su tutte le linee Moby, Tirrenia e Toremar (ad eccezione delle Tremiti) continua #unmaredigrazie, un ringraziamento a medici, infermieri, sanitari e a tutti coloro che hanno lavorato in prima linea in questi drammatici mesi, senza dimenticare nessuno, dai volontari del 118 agli addetti alle mense ospedaliere e alla pulizia degli ospedali.

Per usufruire del cento per cento di sconto, al netto di tasse e servizi, ai sanitari sarà sufficiente prenotare per sé e per un’altra persona, adulto o ragazzo fra i 4 e gli 11 anni, entro il 15 giugno sul sito, selezionare il codice ‘GRAZIEATUTTI’ e presentare le proprie credenziali sanitarie o un certificato rilasciato dall’ospedale all’imbarco insieme al biglietto.

Con questa promozione Moby, Tirrenia e Toremar ringraziano chi ha salvato la vita e si somma a tutte quelle già in essere.

Fra le altre, per tutti i viaggiatori che prenotano entro il 30 giugno sulle navi Moby e Tirrenia, è ancora disponibile la straordinaria tariffa per le auto al seguito da 20 euro per le partenze Moby per Sardegna, Corsica e Sicilia fino al 30 settembre e per le linee Tirrenia Genova-Porto Torres-Genova, Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia, Napoli-Palermo-Napoli sempre fino al 30 settembre e Genova-Olbia-Genova di Tirrenia fra il 21 luglio e il 6 settembre.