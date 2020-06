Intrappolati tra Varazze e Genova: 13 chilometri di coda. Salta consiglio regionale

A causa delle code in autostrada di stamane, provocate dai cantieri delle gallerie del Ponente ligure, è saltata la seduta del consiglio regionale della Liguria.

“Molti consiglieri, incluso il vice presidente Barbagallo – ha spiegato il presidente Alessandro Piana – non sono riusciti a raggiungere l’aula, la seduta è quindi saltata. Complimenti e grazie al Governo e alle società concessionarie. Siamo bloccati tra Varazze e Arenzano da un paio d’ore. Non riusciamo a raggiungere Genova per la seduta che si doveva aprire alle 10. E’ indecente che non ci siano stati avvisi”.

La mattinata da incubo, per centinaia di automobilisti liguri (alcuni sono riusciti a uscire a celle Ligure e a fare dietrofront) è avvenuta lungo l’autostrada A10 tra Varazze e Genova Pra’ a causa della chiusura di un tratto che provoca l’uscita obbligatoria degli automobilisti a Pra’.

Ripercussioni sul traffico nell’intero nodo autostradale genovese. Una mattinata da incubo anche in città.

La ritardata riapertura del tratto è stata dovuta al prolungarsi dei lavori in una galleria.

Da settimane la Liguria vive il disagio provocato di ben 66 cantieri che costringono a continui cambi di carreggiata e marcia su una sola corsia per diversi chilometri.

Aggiornamento.

Poco dopo le 10 i responsabili di Autostrade hanno annunciato che “è stato riaperto il tratto di A10 tra Genova Pra’ e Genova Pegli appena terminati gli interventi da parte dei tecnici che dalla notte procedono con le attività programmate all’interno delle gallerie nel tratto. Al momento sulla A10 dopo Varazze in direzione Genova si registrano 13 km di coda che si riflettono con 15 km in A26 dopo Ovada, sempre verso Genova.

Per consentire ai veicoli provenienti dalla A26 di raggiungere il nodo genovese, come stabilito nella programmazione di viabilità alternativa, condivisa nei tavoli istituzionali territoriali, il traffico viene deviato verso la A7.

Squadre di addetti alla viabilità presidiano le tratte per supportare gli utenti e indirizzarli lungo i percorsi stabiliti” dice la società nella nota”.