Porto Antico, EstateSpettacolo 2022: 22 e 23 luglio tra rap, pop e jazz

Un venerdì sera a tutto rap all’Arena del Mare: MadMan, considerato uno degli artisti più talentuosi della scena rap italiana, salirà sul palco dell’Arena del Mare domani, venerdì 22 luglio, all’interno della rassegna Balena Festival. Il rapper tarantino porterà per la prima volta dal vivo il suo ultimo lavoro “MM VOL. 4”, quarto capitolo della saga cult di mixtape, uscito il 12 novembre 2021. Durante la serata si esibiranno anche l’astro nascente del rap italiano Massimo Pericolo, il rapper ligure Jack Out, e i giovanissimi artisti Mavie e Jerry Sampi.

Annullata per motivi di salute l’esibizione del violoncellista, compositore, arrangiatore, direttore e produttore brasiliano Jaques Morelenbaum che sempre domani avrebbe dovuto esibirsi in Piazza delle Feste per Gezmataz Festival & Workshop. Per chi è in possesso delle prevendite riceverà da HappyTicket una mail per poter procedere con il rimborso del biglietto. Per qualsiasi informazione contattare info@gezmataz.org

Sabato 23 luglio sarà invece il turno di Cosmo all’Arena del Mare, che porterà a Genova “La terza estate dell’amore”: dopo l’enorme successo de “La prima festa dell’amore”, il cantautore e produttore è pronto a stregare ancora il suo pubblico e a trascinarlo nella sua grande festa, portando un evento caratterizzato della voglia di cantare e divertirsi per un’esperienza collettiva unica e irripetibile. La lunga serata vedrà ospiti anche il frontman degli Ex Otago Maurizio Carucci, la cantautrice tra le rivelazioni di Sanremo 2022 Ditonellapiaga, e ancora i Balto, Venice e in chiusura, per continuare a ballare fino a tardi, Lowtopic.

Sabato, in Piazza delle Feste, la serata conclusiva di Gezmataz Festival & Workshop che vedrà sul palco gli studenti del workshop. Dopo una settimana di lavoro, gli allievi si esibiranno in un concerto per chiudere nel migliore dei modi questo percorso formativo. A seguire, i docenti Marco Tindiglia e Furio Di Castri si esibiranno con Rodolfo Cervetto in un concerto che lascerà molto spazio all’interplay e alle influenze di suoni elettronici.

Info

Ingressi e biglietti

Venerdì 22 luglio Madman + Massimo Pericolo: biglietti disponibili su www.dice.fm, su www.ticketone.it e se ancora disponibili direttamente in loco; inizio spettacolo ore 20:30

Sabato 23 luglio Cosmo + Maurizio Carucci + Ditonellapiaga: biglietti disponibili su www.dice.fm, su www.ticketone.it e se ancora disponibili direttamente in loco; inizio spettacolo ore 20:30

Sabato 23 luglio Concerto degli studenti del workshop Gezmataz: biglietti online su www.happyticket.it e se ancora disponibili direttamente in loco; inizio spettacolo ore 21:00

Programma completo e aggiornamenti su: www.portoantico.it

• giovedì 21 luglio Arena del Mare: Balena Festival – Manuel Agnelli + Thurston Moore + Jerry Sampi

• giovedì 21 luglio Piazza delle Feste: Gezmataz Festival & Workshop – Quasi Non Prosaic e Jeff Ballard Fairgrounds

• venerdì 22 luglio Arena del Mare: Balena Festival – Madman + Massimo Pericolo

• sabato 23 luglio Arena del Mare: Balena Festival – Cosmo + Maurizio Carucci + Ditonellapiaga

• sabato 23 luglio Piazza delle Feste: Gezmataz Festival & Workshop – Studenti del Workshop e docenti

• domenica 24 luglio Arena del Mare: Balena Festival – Fantastic Negrito + Emma Nolde

• lunedì 25 luglio Arena del Mare: Balena Festival – Angelo Duro

• martedì 26 luglio Arena del Mare: Balena Festival – Pinguini Tattici Nucleari + Noite + Enula

• mercoledì 27 luglio Arena del Mare: Ridere d’Agosto ma anche prima – Giorgio Panariello “La favola mia”

• mercoledì 27 luglio Piazza delle Feste: Palco sul Mare Festival – Gnu Quartet ” Paganini The Rock Album”

• giovedì 28 luglio Arena del Mare: Ridere d’Agosto ma anche prima – Bruciabaracche “Beach Boys”

• giovedì 28 luglio Piazza delle Feste: Palco sul Mare Festival – The Zena Soul Syndicate “It’s Funky Time”

• venerdì 29 luglio Piazza delle Feste: Palco sul Mare Festival – Belli Colori Band “C’era una volta”

• sabato 30 luglio Piazza delle Feste: Palco sul Mare Festival – Napo e Alter Echo String Quartet “Faber libera tutti”

• domenica 31 luglio Arena del Mare: Ridere d’Agosto ma anche prima The Pozzolis Family “La grande fuga”

• domenica 31 luglio Piazza delle Feste: Where the Streets Have No Name U2 Tribute

• lunedì 1° agosto Piazza delle Feste: Rocky Horror Rock Show

• martedì 2 agosto Piazza delle Feste: The Greatest Concert

• mercoledì 3 agosto Arena del Mare: Associazione Ritorno all’Opera – “Omaggio a Morricone – Musiche da Oscar”

• mercoledì 3 agosto Piazza delle Feste: GIMYF – Opera on the Sea

• giovedì 4 agosto Arena del Mare: Palco Sul Mare Festival – Pirati dei Caruggi “Scignoria”

• sabato 6 agosto Isola delle Chiatte: Sea Stories – Debussy doveva fare il marinaio

• da lunedì 8 a domenica 28 agosto Arena del Mare: Fresh & Green Summer Village

• da sabato 20 a mercoledì 24 agosto Isola delle Chiatte: Sea Stories – Igor Chierici – Oceano mare e la zattera della Medusa

• giovedì 25 agosto Isola delle Chiatte: Sea Stories – Il vecchio e il mare

• giovedì 8 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Brunori SAS

• venerdì 9 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Psicologi, Giuse The Lizia + tba

• sabato 10 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Kraftwerk 3-D Concert

• sabato 10 settembre Isola delle Chiatte: Elektropark – Black Saagan & band “Se ci fosse la luce sarebbe bellissimo”

• domenica 11 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Fabri Fibra

• lunedì 12 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Blanco (nuova data)

• martedì 13 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Blanco (nuova data)

• giovedì 15 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Elisa

• venerdì 16 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – La Rappresentante di Lista + Tananai

• sabato 17 settembre Isola delle Chiatte: Elektropark – Leatherette “Mixed Waste Live”

• venerdì 23-domenica 25 settembre Piazza delle Feste: Chorus Days. Music Educational Expo