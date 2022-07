Albenga, anziana muore in un incidente stradale

Alla guida di una panda che si è schiantata contro un muro, la figlia

Una donna di 80 anni è deceduta oggi in seguito ad un incidente stradale avvenuto ad Albenga, in regione Leca.

L’anziana signora si trovava con la figlia a bordo di una Panda che, per cause ancora in via di accertamento, è andata a sbattere contro un muro.

Sul posto sono intervenuti i sanitari che hanno disposto il trasporto urgente dell’anziana presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. In ospedale l’80enne è deceduta a causa di una emorragia cerebrale.

La figlia, una 50enne è stata portata a sua volta in ospedale in codice giallo.