Pordenone-Entella, le statistiche della sfida delle 12.30

A soli 3 giorni dal pareggio interno contro il Monza, è già tempo di tornare in campo: l’Entella sarà impegnata nell’anticipo del lunedì di Pasquetta (ore 12.30) contro il Pordenone del neo-allenatore Maurizio Domizzi. Conosciamo meglio i neroverdi.

Punti e statistiche

Il Pordenone si trova al quindicesimo posto della classifica, con 34punti realizzati. Soltanto un risultato utile nelle ultime 5 per i Ramarri, il pareggio contro il Pescara, poi 4 sconfitte contro Chievo, Monza, Empoli e Brescia. Un punto di forza dei nostri prossimi avversari è certamente la difesa, che si piazza tra le migliori 10 del campionato (32 reti subite). Il bilancio casa-trasferta non sorride al Pordenone: tra le mura amiche del Guido Teghil ha conquistato 15 punti, a fronte dei 19 realizzati fuori casa.

Il calciatore di movimento più utilizzato dai neroverdi è Patrick Ciurria (2419’), davanti a Michele Camporese (2311’) e Alessandro Vogliacco (2109’). Il più sostituito della rosa è Manuel Scavone (13 volte), il più subentrato è invece Matteo Rossetti: l’ex Torino ha fatto 14 volte il suo in gresso in campo a gara in corso.

Gli avversari da tenere d’occhio

Sono due i giocatori del Pordenone a spartirsi il primato di capocannoniere della squadra: Patrick Ciurria e Sebastian Musiolik, entrambi autori di 5 gol in stagione. I due sono anche gli unici ad aver trovato più di 2 volte la via della rete. Ciurria ha, inoltre, il merito di aver messo in porta i propri compagni più di tutti: sono ben 7 gli assist in questo campionato, dietro di lui ci sono Filippo Berra e Giacomo Calò a quota 3.

Gli ex della gara

Un ex Entella nella rosa neroverde: si tratta Claudio Morra, arrivato a Pordenone da Chiavari proprio a gennaio. L’attaccante (32 partite e 1 gol in un anno e mezzo di Entella) tuttavia ha rimediato di recente la rottura del legamento crociato e non potrà salutare gli ex compagni.

Gli assenti e i rientri

Oltre a Morra, anche Mattia Finotto è alle prese con un infortunio al crociato e non sarà disponibile. Michele Camporese, Alessandro Vogliacco e Matteo Rossetti hanno saltato l’ultima sfida di venerdì contro il Brescia e sono in dubbio per l’Entella.

I precedenti

Sarà il quinto incontro ufficiale tra Pordenone ed Entella: biancocelesti mai vittoriosi sino a qui. L’ultimo risultato utile in Serie B contro i Ramarri risale alla scorsa stagione: al Comunale di Chiavari finì 1-1 con rete di Andrea Schenetti. All’andata, invece, vinse il Pordenone di misura per 1-0 grazie alla rete su rigore dell’ex Davide Diaw, ora in forza al Monza.

11/05/19 – Entella-Pordenone 0-0 (Supercoppa Serie C)

09/11/19 – Entella-Pordenone 1-1

29/06/20 – Pordenone-Entella 2-0

18/12/20 – Entella-Pordenone 0-1