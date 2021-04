Genoa, il decimo gol vale il rinnovo per Mattia Destro

Il decimo gol stagionale vale il rinnovo con il Genoa per Mattia Destro. Grazie al gol messo a segno contro la Fiorentina, infatti, è scattata la clausola che prevede l’estensione automatica del contratto per una stagione al raggiungimento della doppia cifra. L’accordo tra Destro e il Genoa, quindi, non scadrà più il prossimo 30 giugno, bensì il 30 giugno 2022.

Doppia cifra con quattro maglie diverse

Oltre al rinnovo di contratto, questo gol vale un record per Mattia Destro. L’attaccante del Genoa è diventato il 15° giocatore nella storia della Serie A a raggiungere la doppia cifra con quattro maglie diverse. Nel caso di Destro si tratta di Siena, Roma, Bologna e Genoa. L’attaccante avrà a disposizione otto partite per cercare di eguagliare il record personale di 13 gol in un solo campionato, realizzato con la maglia della Roma nella stagione 2013-2014.